Diese Promi-Beautys hält nichts in den Kleidern

Mit nackten Tatsachen konnte kürzlich auch Zoe Kravitz punkten - und das sogar bei ihrem Papa. Denn als die schöne Schauspielerin auf Instagram die heißen Fotos ihres „Rolling Stone“-Shootings veröffentlichte, konnte sich Rocker Lenny Kravitz ein Kommentar einfach nicht verkneifen und haute frech das Wort „Familientradition“ in die Tasten. Ob der Papa da an Zoes Mama Lisa Bonet, die sich vor rund 30 Jahren in ähnlich sexy Posen für das Musikmagazin ablichten ließ, oder doch an sein eigenes „Penisgate“ auf der Bühne dachte? Das weiß wohl nur er selbst ...