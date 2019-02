Land schließt immer mehr Asyl-Quartiere

Ende Jänner befanden sich 1954 Asylwerber im Land in der Grundversorgung. Das größte Quartier, der Flussbauhof in Salzburg mit 240 Plätzen, wird vom Roten Kreuz betrieben. Von einem Asylchaos rund um teure, leere Unterkünfte, wie es aus der Stadt-SPÖ angesichts des Wahlkampfes kolportiert wird, könne keine Rede sein, so Schellhorn.