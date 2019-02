Heiße Debatte um Impfpflicht gegen Masern

Während die Diskussion hin- und hergeht, konnten steirische Behörden den Verursacher der immer dramatischeren Masernerkrankungen ausforschen. Demnach handelt es sich um einen Genstamm aus der Ukraine, der von einem im Raum Zell am See (Salzburg) urlaubenden Wintersportler eingeschleppt wurde. In Österreich wurden seither Dutzende Fälle verzeichnet. Die Brennpunkte liegen - wie berichtet - in der Steiermark mit mehr als 20 Erkrankten.