Masernwelle rollt weiter: Virus stammt aus Ukraine

Virus von ukrainischen Touristen eingeschleppt?

Die Salzburger Fälle dürften ebenfalls mit dem 15-jährigen Patienten aus Graz zusammenhängen. Wie die steirische Landessanitätsdirektion am Donnerstag bekannt gab, haben nämlich sowohl die steirischen Viren als auch jene aus Salzburg denselben Genstamm - und der stammt wiederum aus der Ukraine. Dieser könnte durch Touristen eingeschleppt worden sein, mit denen dann der 15-Jährige Kontakt hatte, der am 11. Jänner in die Kinderklinik-Ambulanz kam - was passen würde, da der Jugendliche zum Skiurlaub in Salzburg war. Der 15-Jährige war jedenfalls nicht geimpft - ebenso wenig sein Vater.