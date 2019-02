Masernalarm in Tirol: Vier bestätigte Fälle

In Tirol stieg die Anzahl an bestätigten Masernerkrankungen am Freitag auf vier an. Der Fall einer Frau und eines Kindes aus dem Unterland waren bereits bekannt, ein weiterer Verdachtsfall eines Mannes konnte indes bestätigt werden - und bereits Anfang Jänner war in Tirol ein ukrainisches Urlauberkind an Masern erkrankt, so Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion.