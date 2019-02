„Wildpinkler“ tritt mit Füßen auf Polizistin ein

Schläger nur teilweise geständig

Die beiden Touristen flüchteten daraufhin in eine Bar. Dort konnte der mutmaßliche Schläger schließlich ausgeforscht und festgenommen werden. „Bei der Einvernahme am Freitag zeigte sich der Niederländer zwar geständig, eine Auseinandersetzung gehabt zu haben, bestritt jedoch, auf die Beamtin eingetreten zu haben“, so die Polizei. Der zweite Verdächtige (27) konnte in seiner Unterkunft angetroffen werden. Beide Niederländer wurden angezeigt.