Masern-Epidemie an Klinik: Schon 13 Infizierte!

Weitere Infektion in Tirol

Auch in Tirol wurde am Dienstag bei einer Frau aus dem Bezirk Kufstein ein Fall von Masern diagnostiziert. „Die Patientin befindet sich am Bezirkskrankenhaus Kufstein unter Quarantäne in ärztlicher Betreuung“, sagte Bezirkshauptmann Christoph Platzgummer. Im Raum Wörgl wird zudem eine zweite, davon unabhängige Masernerkrankung eines Mannes vermutet. Ob es gar einen zusammenhang mit der Epidemie in Graz gibt, ist noch unklar.