Kriechmayr schreibt Abfahrtskugel ab: „Ist vorbei“

Noch sind im Abfahrts-Weltcup drei Saison-Rennen zu absolvieren. Doch Vincent Kriechmayr, in der Disziplinwertung als Vierter bester Österreicher, will die kleine Kugel für sich schon abgehakt haben. „Der Abfahrtsweltcup ist schon vorbei, den habe ich in Kitzbühel liegengelassen“, sagte der Wengen-Sieger am Donnerstag nach dem Auftakttraining in Garmisch-Partenkirchen.