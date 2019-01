24-Jähriger prallte mit Auto gegen Sattelschlepper

Der 24-Jährige aus Mayrhof (Bezirk Schärding) war am Nachmittag mit seinem Auto auf der B 149 am Subenerberg plötzlich auf die Gegenfahrbahn gekommen, wo er frontal mit dem Sattelschlepper eines 57-Jährigen aus Horn (NÖ) kollidierte. Sein Pkw wurde zur Seite geschleudert und prallte dann frontal in eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Zusammenstoßes mit dem Lkw wurde die Fahrertür des Autos regelrecht herausgerissen.