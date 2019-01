Belgiens Justiz will mit Ronaldo-Hacker arbeiten!

Belgiens Justiz will Zugriff auf die Dokumente des in Ungarn festgenommenen portugiesischen Hackers. Erwartet werden Informationen in den Ermittlungen um Betrug und Spielmanipulationen im belgischen Fußball rund um den Erstligisten Mouscron. Der per Europäischem Haftbefehl gesuchte Portugiese sitzt derzeit in Budapest im Hausarrest. Laut seiner Verteidigung ist der 30-Jährige ein „Whistleblower“ der Aufdeckungsplattform „Football Leaks“, die auch Cristiano Ronaldo mit Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert.