Vergewaltigung? Klage gegen Superstar Ronaldo

Es sind schockierende Details die nun an die Öffentlichkeit treten: Cristiano Ronaldo, der ehemalige Real- und jetzige Juventus-Superstar soll 2009 in Las Vegas eine US-Amerikanerin vergewaltigt haben. Der Portugiese habe sie anal missbraucht, behauptet Mayorga im „Spiegel“. Nach dem Vorfall habe er sie gefragt, ob sie Schmerzen habe: „Dabei ging er auf die Knie irgendwie und sagte: ‘Zu 99 Prozent bin ich ein guter Kerl, ich weiß nicht, was mit diesem einen Prozent ist.‘“