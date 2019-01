„Arnie“ verlängert bei WestHam mit Video-Botschaft

„Ich bin zurück“

Unmittelbar nach dem Out gab West Ham auf seiner Homepage bekannt, dass Marko Arnautovic seinen bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Dazu postete der Klub eine Video-Botschaft (siehe oben) des ÖFB-Teamspielers: „Ich bin zurück. Ich möchte die Fans wissen lassen, dass ich glücklich bin, hier zu bleiben“, so der Wiener. „Ich liebe es im Londoner Stadion zu spielen, ich liebe es für euch und mit meinen Team-Kollegen zu spielen. Am Dienstag gegen Wolverhampton bin ich zurück und ich werde alles für euch Jungs geben. Hört darauf, was dieser Klub zu sagen hat, oder ich - aber nicht darauf, was die Leute da draußen sagen - also nur das Beste - bis bald.“ Heißt: Marko bleibt bei WestHam - und verdient mit seinem neuen Vertrag noch ein bißchen mehr!