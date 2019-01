Salzburg ringt KAC nieder - Graz an Caps dran!

Das Spitzenduo Vienna Capitals und Graz 99ers hatte die Zwischenrunde bereits gebucht. Am Freitag gab es für die Caps eine 1:4-Niederlage in Bozen, die Grazer rückten mit einem 4:1 in Znojmo bis auf einen Zähler an die Wiener heran. Platz eins nach 44 Runden bedeutet ein Fixticket für die Champions-Hockey-League. Die Black Wings Linz gewannen auch die dritte Partie unter Neo-Coach Tom Rowe, der VSV gab bei der 2:4-Heimniederlage gegen Innsbruck eine 2:0-Führung aus der Hand. Fehervar schoss Zagreb mit 10:0 ab.