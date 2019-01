Musical bringt brennende Konflikte auf die Bühne

Einwanderungswelle in New York

Im New York vor rund hundert Jahren spielt die Geschichte, damals prallten die Kulturen während der Einwanderungswelle aufeinander, es kam zu brennenden Konflikten. Gleich drei Hauptfiguren versuchen, in diesem Umfeld ihren Weg zu finden. Der niederländische Musical-Star Gino Emnes spielt Coalhouse Walker Jr., einen schwarzen Ragtime-Pianisten: „Er kämpft für Gerechtigkeit. Ich habe selbst Rassismus erlebt, als Farbiger muss man immer härter arbeiten als alle anderen, diese Gefühle verarbeite ich in meiner Rolle.“ Auch der Jude Tate kämpft um und mit dem amerikanischen Traum. Publikumsliebling Riccardo Greco freut sich auf den Part: „Ich habe das erste Mal das Glück, mit Kindern zu arbeiten, das ist total spannend und natürlich auch eine Herausforderung.“