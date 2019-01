Naomi Campbell: Heiße Busenshow am Laufsteg

Nicht das erste Mal, dass Campbell in Paris mit ihrem Look für Aufsehen sorgt. Zur Show von Louis Vuitton kam die 48-Jährige zwar nur als Zuschauerin, dennoch blickten alle auf sie statt auf die Models am Laufsteg. Der Grund: ihr auffälliger Afro! Ansonsten kennt man das Topmodel nämlich eigentlich mit langen, glatten Haaren. „Das sieht umwerfend aus“ und „Das ist die beste Version von dir“, streuten die Fans Naomi Campbell auch auf Instagram Rosen zu ihrer Typveränderung.