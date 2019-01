Absage für Davis Cup! Dominic Thiem braucht Ruhe

Österreichs Tennis-Davis-Cup-Team muss bei der Rückkehr in die Weltgruppe auf Dominic Thiem verzichten. Die heimische Nummer eins fällt für das Duell mit Chile am 1./2. Februar in Salzburg aus gesundheitlichen Gründen aus. Diese nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt getroffene Entscheidung gab Thiems Trainer Günter Bresnik am Mittwoch in einer schriftlichen Stellungnahme bekannt. Im Video oben sehen und hören Sie ein zur Kaderbekanntgabe aufgezeichnetes Interview mit Davis-Cup-Kapitän Stefan Koubek.