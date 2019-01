Streif weckt auch im Turnsaal viele Emotionen

Freude an Bewegung

„Die Stimmung hier ist einfach genial! Obwohl wir alle selber gern gewinnen möchten, wird jedem voll zugejubelt“, meint der elfjährige Paul Egle. Damit bringt er auf den Punkt, was dieses Rennen so besonders macht: Dass Spaß und nicht Leistung im Vordergrund stehen! „Nur durch Spaß kann man Kinder für Bewegung begeistern. Wenn ihnen der Sport in der Schule gefällt, dann bewegen sie sich auch in ihrer Freizeit gern“, ist Sportlehrer Richard Schletterer überzeugt. Schon seit 15 Jahren verlegt er mit seinen Schülern das Hahnenkammrennen kurzerhand in die Turnhalle: „Diese Stimmung vergessen die Kinder ihr Leben lang nicht.“ Die Schüler der 1b und der 1em Klasse vom Gymnasium Adolf-Pichler-Platz füllen die Halle mit Emotionen: Strahlende und angespannte Gesichter sind zu sehen – aber auch ausgepowerte und kurz enttäuschte. Doch am Ende reißt die positive Stimmung alle mit. Nicht zuletzt deshalb, weil alle wissen, nicht die Sieger haben dieses Rennen zu einem so besonderen Tag gemacht, sondern jeder einzelne Schüler: Sie alle haben gekämpft und ihr Bestes gegeben.