Cooler Schuldirektor bringt die Schüler zum Tanzen

Seine private Leidenschaft lebt ein chinesischer Schuldirektor auch in der Arbeit aus. Seit Jahren begeistert er sich für den Shuffle - ein Tanzstil, der sich in den 80er-Jahren zu elektronischer Musik entwickelt hat. Vor einigen Monaten bot er dies in den Pausen auch als Bewegungsprogramm für seine Schüler an, mittlerweile hat er 700 begeisterte Mittänzer.