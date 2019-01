Die 15 tödlichsten Strände der Welt

Cape Tribulation, Australien

Auch in diesem Fall ist der Name kein Zufall, denn Tribulation bedeutet nichts anderes als Trübsal. Nicht nur der Seefahrer James Cook lief hier mit seinem Schiff auf Grund, sondern es wimmelt im Wasser vor giftigen Quallen und Haien, am Festland treiben sich Laufvögel mit messerscharfen Krallen herum und sogar zahlreiche Bäume am Strand sind giftig.