Tourenskigeher an Stacheldrahtzaun verletzt

Der 71-Jährige war am frühen Nachmittag mit den Tourenskiern im freien Gelände im Westhang des Wöllaner Nockes (Gemeinde Feld am See) talwärts unterwegs. „Auf einer Seehöhe von ca. 1950 Meter übersah er einen unter dem Schnee liegenden Weidezaun aus Stacheldraht und kam zu Sturz“, schildert ein Polizist. Dabei wurde er schwer verletzt.