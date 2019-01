Suche nach Uni-Rektor wird zum totalen Chaos

Intrigen, Angst und eine Mauer des Schweigens an der Universität Salzburg: Am Montag tagte der AKG zum zweiten Mal binnen weniger Tage. „Es war eine schwierige Sitzung, die bis Mitternacht gedauert hat“, so ein Uni-Insider. Auf der Tagesordnung stand der Vorwurf von Ex-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ), sie sei im Auswahlverfahren diskriminiert worden.