Ärger mit Wärmepumpe: „Wir wollen wieder heizen“

Vorhauser wandte sich an den Kundendienstleiter der Techniker des Herstellers, weil er das nicht akzeptieren wollte. Sein Argument: „Der Kompressor soll doch 50.000 Betriebsstunden aushalten. Unserer hat erst 10.000. Ich sehe nicht ein, nach so kurzer Betriebsdauer für den Austausch aufkommen zu müssen.“„Firma gilt als Mercedes unter den Wärmepumpen“„Ich habe mich 2021 für diese Firma entschieden, weil sie als der Mercedes unter den Wärmepumpen gilt“, wartet Vorhauser weiter auf eine Reparatur. Der Hersteller sagte am Dienstag zur „Krone“, die Angelegenheit genau zu recherchieren. Man nehme diese sehr ernst.