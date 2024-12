Arbeiter stürzte aus mehreren Metern Höhe ab

Schwer verletzt wurde in den Morgenstunden ein Arbeiter in Leogang im Ortsteil Rain. Der Mann fiel laut ersten Informationen des Roten Kreuz Salzburg aus einigen Metern Höhe ab. Gegen 7.30 Uhr startete nach der Erstversorgung der Notarzthubschrauber Martin 6 mit dem Schwerverletzten in Richtung Stadt Salzburg. Das Unfallopfer wird in das Unfallkrankenhaus transportiert. Nähere Umstände und die Unfallursache waren zunächst noch nicht bekannt.