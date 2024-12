Faistenau ist Sorgenkind im zähen Ringen um Ärzte

Stelle ist zum wiederholten Mal ausgeschrieben

Interessenten gab es für die Stelle mit Hausapotheke zwar. Der Erstgereihte zog aber zurück, eine weitere Ärztin orientierte sich neu. Warum so wenig Interesse? „Das ist mir ein Rätsel“, so Kühberger, der im Ort eine hohe Lebensqualität sieht. „Bitte lasst nicht locker“, so sein Appell an Kammer, Gesundheitskasse (ÖGK) und Gemeinde. „Bei zwei Ärzten hätten wir zwei mittelgroße Ordis. Das wär ideal.“