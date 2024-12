Syrien-Rückkehr? „Zu früh. Wir müssen abwarten“

Abdulhkeem Alshater, Chef der „Freien Syrischen Gemeinde Österreichs“ , hat derzeit alle Hände voll zu tun. Er ist seit dem Jahr 2015 hier, lernte schnell die deutsche Sprache. Nach nur drei Monaten Vorbereitungskurs schafft Alshater auf Anhieb die Lehrabschlussprüfung als Maler und Anstreicher und arbeitet bis heute in dem Beruf. Er engagiert sich auch für Demokratie und die Integration syrischer Flüchtlinge in Österreich, organisierte unter anderem die heiß diskutierte Demo am Ring am Sonntag mit.