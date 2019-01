Die irre Tsitsipas-Story: Als Kind fast ertrunken

Nadal setzte gegen Tiafoe eine unglaubliche Grand-Slam-Bilanz gegen US-Amerikaner fort. Seit einer Niederlage in der dritten Runde der US Open 2005 gegen James Blake hat er bei Majors 21. Partien in Folge gegen Spieler aus den USA gewonnen. Nadal steht nun zum bereits 30. Mal in der Vorschlussrunde einer der drei wichtigsten Tennis-Turniere, 17-mal der bisher 29-mal ging es für ihn weiter bis zum Titel.