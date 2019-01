Melbourne-Sensation! Tsitsipas haut Federer raus

Der 17 Jahre ältere Federer hatte zuvor allerdings auch einige Chancen ausgelassen und nicht sein allerbestes Tennis gezeigt. So vergab der Eidgenosse, der in Melbourne nun den Titel-Hattrick verpasst hat, bei 5:4 im zweiten Satz nicht weniger als vier Satzbälle bei Aufschlag Tsitsipas. Die verpasste 2:0-Satzführung war die entscheidende Wende zugunsten des enorm aggressiv spielenden Griechen, der danach das Tiebreak gewann und mit dem einzigen Break des gesamten Matches zum 7:5 selbst 2:1 in Sätzen in Führung ging.