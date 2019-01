„Welcome to Sodom“: Handymüll ist brandgefährlich

Für Furore in den Kinos sorgt derzeit der Film „Welcome to Sodom“ von Regisseur Florian Weigensamer aus Wien und Produzent Christian Krönes aus Feldkirchen (Kärnten). Die Doku über eine verseuchte Elektroschrott-Deponie in Ghana deckt die Folgen der Wegwerfgesellschaft auf. Indes soll der Kampf gegen Schrottprodukte auch im Parlament Thema werden.