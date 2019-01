„Frankreich beutet Ex-Kolonien nach wie vor aus“

Salvini will kein „Komplize von Schleppern“ sein

Der italienische Innenminister, Vizepremier und Lega-Chef Matteo Salvini bekräftigte unterdessen seinen harten Kurs in Sachen Einwanderung. „Man muss die Schlepper verhaften. Sie müssen wissen, dass die italienischen Häfen geschlossen sind. Das ist der einzige Weg, um Menschenleben zu retten. Im vergangenen Jahr sind weniger Migranten in Italien eingetroffen und weniger Migranten sind gestorben“, erklärte Salvini. Menschenhändler würden auch Drogen- und Waffenhandel betreiben. „Ich will nicht ihr Komplize sein“, sagte der Innenminister.