Eklat: Italiens Regierung unterstützt „Gelbwesten“

Paris: Randale mit Gabelstapler vor Büro von Regierungssprecher

Für Empörung sorgte der Vorstoß von Anhängern der Protestbewegung in ein Gebäude in Paris, in dem sich das Büro von Regierungssprecher Benjamin Griveaux befindet. Mehrere Aktivisten durchbrachen mit einem auf der Straße entwendeten Gabelstapler die Tür zum Innenhof des Regierungsgebäudes. Dort hätten die Eindringlinge „zwei Autos und mehrere Fensterscheiben zerstört, dann sind sie wieder gegangen“, so Griveaux. Der Angriff habe „nicht mir, sondern der Republik gegolten“.