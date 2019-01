Bulldogs feiern Heimsieg gegen Znojmo!

Der Dornbirner EC hat am Samstag zum Abschluss der 39. Runde in der Erste Bank Eishockey-Liga einen 4:3-(1:1,2:2,1:0)-Heimsieg über Znojmo gefeiert. Matchwinner für die Vorarlberger war Brendan O‘Donnell, der mit seinen Treffern in der 34. (Powerplay) und 50. Minute einen 2:3-Rückstand noch in einen Erfolg verwandelte.