Mure in Adnet direkt auf der 380er-Trasse

Adnets Bürgermeister Wolfgang Auer machte sich nach am Freitag ein Bild vor Ort: „Der Spumbachgraben, der in Richtung Waidach führt, wurde durch herabstürzende Bäume, Gestein und enorme Schneemassen verlegt: Man muss ihn sofort ausbaggern, weil die Gefahr von Verklausungen besteht und es in der Folge zu Überflutungen kommen könnte.“