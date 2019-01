Der Maestro verblüffte alle

Als am Ende der Veranstaltung Osim auf der großen Bühne mit dem Hauptpreis des Abends geehrt wurde, schnappte sich die größte schwarz-weiße Legende, spannenderweise mit roter Krawatte, das Mikro. „Danke an alle. Leider ist meine Trainerzeit schon abgelaufen, aber Sturm ist ja ohnehin die beste Mannschaft in Europa. Jeder meiner Spieler ist jetzt schließlich Trainer irgendwo“, dachte Osim an seine früheren Schüler Foda (ÖFB-Teamchef), Mählich (Sturm), Schopp (Hartberg) oder Popovic (St. Pölten). Auch den Stadtrivalen GAK vergaß der Bosnier nicht. „Es ist gut, wenn man einen Gegner hat. Sonst steht man alleine da. Graz braucht den GAK“, sprach der Maestro und wünschte allen einen schönen Abend. „Bleiben sie gesund und schimpfen sie nicht so viel!“