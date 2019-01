Lawinensperren auf Nordkette wieder aufgehoben

Der Wetterumschwung sorgt in Tirol weiter für Entspannung: Auf der Innsbrucker Nordkette wurden nun einige Lawinensperren aufgehoben, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Zudem konnten zwei evakuierte Familien, deren beider Häuser in der roten Zone standen, wieder in ihre eigenen vier Wände zurück.