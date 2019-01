Die schönste Mode für Ihre Kurven

Ashley Graham, Candice Huffine, Sarina Nowak, Angelina Kirsch - alle vier sind der schöne Beweis für das Ende der Size-Zero-Ära. Die sogenannten Plus Size Models erobern die Laufstege und Magazincovers der Welt. Und das zu Recht! Denn so sehen normale Frauen aus. Und immerhin wollen wir uns die vorgeführte Kleidung an uns vorstellen können und nicht an Frauen, die täglich drei Stunden mit ihrem Personal Coach trainieren und von ihrem Privatkoch ein paar Salatblätter serviert bekommen. Wenn auch Sie mit Ihren Maßen über Kleidergröße 38 liegen, sollten Sie unbedingt einen Blick auf unsere nachfolgenden Modetipps werfen.