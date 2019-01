krone.at-eBundesliga: Wer holt sich den Teamtitel?

Der beste Spieler jedes Klubs qualifiziert sich für das Finale im Einzelbewerb. Zu diesen 12 Klubbesten kommen noch die vier besten Zweitplatzierten, die sich ebenfalls für das Einzelfinale qualifizieren. Diese 16 Spieler matchen sich am 2. Februar um den begehrten Titel im Einzelbewerb, gespielt wird im K.O.-Modus mit Hin- und Rückspiel. In Szene gesetzt wird die packende Show im Sky-Studio in Wien-Auhof und dementsprechend natürlich auch live und frei empfangbar ab 16:00 Uhr auf Sky Sport Austria HD und skysportaustria.at übertragen. Auch in diesem Jahr winkt dem Einzelsieger der krone.at-eBundesliga wieder ein Siegerscheck in der Höhe von 5.000 Euro. Auch die Plätze 2 bis 10 werden aus einem Prizepool von zusätzlichen 5.000 Euro belohnt.