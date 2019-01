Tierquäler verätzt Katzen in Thüringen mit Säure

Büschelweise fällt das grau getigerte Fell zu Boden, die Haut sieht aus wie verbrannt, der zwei Jahre alte Stubentiger erhält Medikamente, um die Schmerzen zu ertragen. Sylke Mönch vom Tierheim Großliebringen ist sich sicher: Ein Tierhasser hat die Katze gezielt mit Säure verletzt: Auch ein zweiter Artgenosse aus der selben Gegend wurde mit ähnlichen Verletzungen gefunden und kämpft um sein Leben. Die Helfer reinigten das Fell mit einem speziellen Schaum, doch die Samtpfoten dürften sich zuvor schon längst das Fell geputzt und damit Säure aufgenommen haben. So gelangt diese auch in den Magen-Darm-Trakt und richtet dort weiteren Schaden an.