Bayern, ManUnited und Barcelona bei der Austria

Bis auf Monschein und den im Training leicht verletzten Salamon sind alle an Bord, in beiden Spielen will Trainer Thomas Letsch nach 45 Minuten komplett wechseln: „Alle werden bereit sein, mit hoher Intensität zu spielen. Wir werden ein bis zwei Spielsysteme intensiv einstudieren, wollen gleich unsere Spielidee auf den Platz bringen.“