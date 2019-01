Privatbrauer im Waldviertel trotzt Konzernen

Bier bleibt aber das Kerngeschäft der Zwettler: Hiervon wurden im vergangenen Jahr 193.200 Hektoliter abgefüllt - also deutlich mehr als 38 Millionen Krügel. Die alkoholfreie Schiene werde dabei immer wichtiger, mit dem „Korl“ will Schwarz auch den Limonadenmarkt erobern. Weitere Neujahrsvorsätze: ein eigenes Bier für die Wirtshauskultur, mehr gleichgesinnte Partner in der Gastronomie - und eine 6,5 Millionen Euro teure Lagerhalle mit Büros, in der auch die aufgekaufte Fachhandlung „Hauptsache Wein“ untergebracht wird. Samt Vinothek. In der Brauerei.