Veith-Coach: „Anna muss nicht unbedingt aufhören“

„Weiterkämpfen“, ließ Anna Veith ihren Kollginnen aus der Klinik in Hochrum, wo sie und Brunner am Wochenende nach ihren schweren Trainings-Verletzungen operiert worden sind ausrichten. Das „Weiterkämpfen“ gelte aus der Sicht von Damenchef Jürgen Kriechbaum aber auch für Veith. „Bei vielen sind Verletzungen kein Grund, aufzuhören“, glaubt der Coach fest, dass die 29-Jährige wiederkommt. „Anna ist noch in keinem Alter, in dem man unbedingt aufhören muss. Ich bin sicher, sie wird alle Kraft in die Rehab stecken“, so Kriechbaum.