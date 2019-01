Kreuzbandriss! Ski-Queen Veith droht Karriereende

Ski-Olympiasiegerin Anna Veith hat sich am Samstag beim Riesenslalom-Training in Pozza di Fassa einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Die 29-Jährige war nicht zu Sturz gekommen sondern hatte nach einem Schwung einen Schlag abbekommen und dann das Training gestoppt. Bei der Untersuchung im Klinikum Hochrum durch Dr. Christian Hoser wurde ein Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie diagnostiziert. Veith, die bereits zwei Knie-OPs hinter sich hat wird noch am Samstag von Dr. Christian Hoser operiert. Ob und wie es mit der Karriere der 29-jährigen ehemaligen Gesamtweltcup-Siegerin weitergeht, war zunächst unklar.