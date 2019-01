Kleiner Ben legte Blitzstart ins Leben hin

Wie die Wiener Berufsrettung am Sonntag berichtete, waren die Sanitäter am Donnerstagmorgen in die Jägerstraße im Bezirk Brigittenau gerufen worden. Sofort wurde die werdende Mutter zur Rudolfsstiftung gebracht, doch Ben sollte das ganz offensichtlich zu lange dauern. „Bei der zweiten Wehe hab‘ ich gemerkt, dass das Kind jetzt kommt“, berichtete die 21-jährige Jungmutter Jennifer über die Ungeduld ihres Sohnes. Einen Kilometer vom Krankenhaus entfernt war es dann so weit. Auf der Erdberger Lände an der Ecke Wassergasse musste die Rettungsbesatzung anhalten.