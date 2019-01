Meister Kapfenberg verliert beim Vorletzten

Die Kapfenberg Bulls haben am Samstag in der 17. Runde der Herren-Basketball-Bundesliga eine überraschende Niederlage einstecken müssen. Der Titelverteidiger unterlag UBSC Graz auswärts hauchdünn mit 73:74. Damit ging der kurze Lauf von zwei Siegen in Folge schnell wieder zu Ende. Gegen die Grazer war es die erste Niederlage nach acht Siegen en suite.