So freizügig zeigt sich das „Wassergirl“ im Netz

Sie stahl den Promis bei den „Golden Globes“ Anfang der Woche auf dem roten Teppich die Show. Das Model Kelleth Cuthbert mogelte sich in ihrer Funktion als „Wassermädchen“ mit den Hollywood-A-Listern in die Fotos und machte weltweit Schlagzeilen. Wer mehr von ihr sehen will: Auf Instagram zeigt sich die dunkelhaarige Beauty, die mit einem „Playboy“-Fotografen verheiratet ist, ganz schön freizügig.