UNHCR: „Haben Bevölkerung nicht genug informiert“

„Mit Informationskampagnen versucht UNHCR, die Themen Flucht und Asyl einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln und Vorurteilen gegenüber Flüchtlingen und Asylsuchenden vorzubeugen“, so heißt es auf der Website des UNHCR Österreich. Trotzdem muss Pinter im Interview zugeben, dass die Kommunikation mit der Bevölkerung rund um den Flüchtlingspakt möglicherweise zu kurz gekommen ist. „Uns war es vor allem wichtig, in der Entstehung des Paktes mit Staaten, Organisationen und Institutionen zusammenzuarbeiten. Auf Regierungsebene war sehr viel Information da, vielleicht hätte man im Vorfeld auch die Bevölkerung besser informieren können“, so Pinter.