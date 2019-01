Hollywood-It-Girl packt über Sex mit den Stars aus

Sie war das It-Girl in Hollywood in den 60er- und 70er-Jahren: Eve Babitz war für ihre heißen Kurven und berühmten Liebhaber bekannt. In ihrer neuen Autobiografie „Hollywood’s Eve: Eve Babitz and the Secret History of L.A.“ beschreibt die inzwischen 75-Jährige, wie es war, „jeden einzelnen berühmten Mann, den ich begehrt habe, fi**** zu können.“