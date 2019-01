Heidi Klum: Heiße Liebes-Show mit ihrem Tom

Vor den wartenden Fotografen ging‘s dann auch noch ordentlich zur Sache: Heidi kuschelte sich nicht nur an ihren Tom, sondern tauschte auch noch innige Küsse. Und natürlich zeigte die „Germany‘s next Topmodel“-Moderatorin auch stolz ihren Verlobungs-Klunker, den ihr Tom am Heiligen Abend an den Finger gesteckt hatte.