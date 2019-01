Niki Lauda im Spital: Weiter Bangen um Gesundheit

Weiterhin Bangen um Rennfahrer-Ikone Niki Lauda! Denn der österreichische Nationalheld soll auch an einer Lungenentzündung leiden. Wie die „Krone“ berichtete, war der bald 70-Jährige wegen einer schweren Grippe nach einer Lungentransplantation am 2. Jänner neuerlich ins AKH in Wien eingeliefert worden.