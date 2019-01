Bar Refaeli: Steuern in Millionenhöhe hinterzogen?

Bar Refaeli droht in ihrer Heimat eine Anklage wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Die 33-Jährige sei zu einer Anhörung vorgeladen worden, erklärte das israelische Justizministerium am Donnerstag. Refaelis Eltern Tzipi und Rafi Refaeli stünden unter dem Verdacht der Geldwäsche. Sie seien ebenfalls vorgeladen.