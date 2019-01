Die nächste große Pleite eines Tanzschuppens droht

Wels kein guter Boden

Ob das Tanzlokal so im Konkursverfahren noch die Kurve kratzen wird können, ist deshalb mehr als fraglich. Es wäre aber nicht die erste Pleite an diesem Disco-Standort. Vor vier Jahren häuften sich bei der „RK Gastro Gmbh“ (Fifty Fifty) rund 3,2 Millionen € Schulden an. Der Sanierungsplan wurde nicht angenommen. Die Gläubiger bekamen schließlich rund 1,8 Prozent ihrer Forderungen zurück. Es scheint aber nicht nur Wels kein guter Boden für Tanzschuppen zu sein.